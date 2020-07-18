شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستبعد المحترفين من معسكر أكتوبر بسبب إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى على استبعاد اللاعبين المحترفين من معسكر شهر أكتوبر المقبل، فى حالة تحديد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن هذا التوقف سيكون للمباريات الودية فقط وليس للمباريات الرسمية سواء فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 والمرجح إقامتها حتى الآن بقطر ، ولكن الأقرب حتى الآن أن الاتحاد الأفريقى سيخصص شهر أكتوبر لوديات للمنتخبات بعد التوقف الذى استمر لأكثر من 3 أشهر فى مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعلم ”الخليج 365” أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استقر على استبعاد اللاعبين المحترفين من التواجد مع المنتخب فى معسكر شهر أكتوبر فى حالة إقرار كاف بأن هذا المعسكر سيكون ودى ولا يتخلله مباريات رسمية، وفى حالة استمرار أزمة فيروس كورونا كما هى وعلى رأس هؤلاء سيكون محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومعظم المحترفين من العناصر الأساسية للمنتخب مثل محمود تريزيجيه المحترف بأستون فيلا وأحمد حجازى مدافع وست بروميتش وأحمد حسن كوكا مهاجم باوك اليوناني، وذلك بسبب إجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا والحجر الصحى لأى فرد يسافر من دولة لأخرى والتى تصل 15 يوما.