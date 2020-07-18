شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تدرس زيادة عددٍ حكام الدوري بسبب ضغط جدول مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد زيادة عددٍ حكام الدوري الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتي ستستانف يوم ٦اغسطس المقبل بعد اعلان اللجنة اختيار ١٥٠ حكم منهم حكام ساحة ومساعدين و حكام var و حكام مساعدين var وتم اجراء تحاليل فيروس كورونا اهم بدات من الخميس الماضي.

انطلقت أمس معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.

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من جهته أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز قائلاً، "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو قال وجيه أحمد، "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الاستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل فى "الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.