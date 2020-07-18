شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للمنتخب يستبعد المحترفون الفراعنة من معسكر أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي استبعاد اللاعبين المحترفين من معسكر شهر اكتوبر المقبل في حالة تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ان هذا التوقف سيكون للمباريات الودية فقط وليس للمباريات الرسمية سواء في التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 والمرجح اقامتها حتي الان بقطر ، ولكن الاقرب حتي الان إن الاتحاد الافريقي سيخصص شهر اكتوبر لبرديات للمنتخبات بعد التوقف الذي استمر لاكثر من ٣ اشهر في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

علم اليوم السابع آن الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر علي استبعاد اللاعبين المحترفين من التواجد مع المنتخب في معسكر شهر اكتوبر في حالة اقرار كاف بأن هذا المعسكر سيكون ودي ولا يتخلله مباريات رسمية وفي حالة استمرار ازمة فيروس كورونا كما هي وعلي راس هولاء سيكون محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومعظم المحترفين من العناصر الاساسية للمنتخب مثل محمود تريزيجيه المحترف باستون فيلًا و احمد حجازي مدافع وست بروميتش و احمد حسن كوكا مهاجم باوك اليوناني وذلك بسبب اجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا والحجر الصحي لاي فرد يسافر من دولة لاخري والتي تصل 15 يوم .