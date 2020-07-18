إصابة صانع ألعاب باكس المتصدر بفيروس كورونا

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ميامي: أعلن اريك بليدسو صانع ألعاب ميلووكي باكس متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي عدم قدرته على الالتحاق بفريقه إلى أورلاندو حيث تستأنف المنافسات بعد أسبوعين.

وقال بليدسو (30 عاما) لشبكة "إي أس بي ان" الرياضية "لا أعاني من أي عوارض وأنا بحال جيدة".

وتابع "ما إن أراعي البروتوكول (الصحي) للـ +أن بي ايه+ سأتطلع قدما للانضمام الى زملائي في أورلاندو".

وتواصل الاندية الـ22 المشارِكة استعداداتها لاستئناف الموسم في 30 يوليو في مجمع "ديزني وورلد" بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا خلف أبواب موصدة، بعد توقف منذ 11 مارس إثر إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.

ويحقق بليدسو أرقام لافتة هذا الموسم مع 15,5 نقطة، 4,6 متابعة و5,4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

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ويستأنف باكس منافساته بمواجهة سان انطونيو سبيرز في 23 يوليو على أن يلتقي مع بوسطن سلتيكس في 31 منه.

وسيخضع بليدسو لفحص الكشف عن فيروس كورونا بشكل يومي وسينضم الى فريقه ما إن تأتي النتيجة سلبية مرتين. ومع ذلك، عند وصوله الى "ديزني وورلد"، سيخضع للمزيد من الفحوصات ويعزل نفسه في غرفته لمدة يومين بعيدا عن أفراد ناديه.

وأصيب بعض من لاعبي الدوري بفيروس "كوفيد-19" أبرزهم راسل وستبروك نجم هيوستن روكتس، كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس، ماركوس سمارت لاعب بوسطن سلتيكس، دونوفان ميتشل لاعب يوتا جاز والصربي لوكا يوكيتش الذي أصيب أثناء تواجده في بلاده قبل أن ينضم الى زملائه في دنفر ناغتس بعد تعافيه.

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