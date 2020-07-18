عودة محتملة للجماهير الى الملاعب في بريطانيا خلال الخريف

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لندن: أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الجمعة أنه قد يُسمح للجماهير بالعودة الى الملاعب خلال اكتوبر المقبل، على أن تقام تجارب في أحداث رياضية مختلفة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وحظرت الحكومة البريطانية التجمعات منذ مارس الفائت كجزء من الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة الإقفال التام للحؤول دون تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولكن مع بدء رفع الإجراءات بعد انخفاض عدد الإصابات، قال جونسون إن الحكومة تعمل على إمكانية عودة الجماهير الى الملاعب.

وقال خلال كلمة من مقر الحكومة في داونينغ ستريت في لندن "سنقوم بتجارب لتجمعات أكبر في بعض الأماكن مثل الملاعب الرياضية بهدف إعادة افتتاح أوسع في الخريف".

وتابع "بدءا من أكتوبر، نعتزم إعادة الجمهور الى الملاعب والسماح بإقامة المؤتمرات وغيرها من الأحداث مجددا".

وستقام تجارب لعودة الجماهير خلال بطولة العالم للسنوكر، سباق "غلوريس غودوود" للخيول وفي مباراتين وديتين للكريكيت في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت الحكومة إن "الأحداث تم اختيارها بعناية لتمثيل مجموعة من الرياضات تسمح بتواجد الجمهور في ملاعب مغلقة وفي الهواء الطلق".

واعتبر وزير الرياضة نيغل هادلستون أن الجماهير هي "القلب النابض" للرياضة، مضيفا أنه "على الرغم أننا سننتظر لبعض الوقت قبل أن تمتلئ المنشآت بالكامل، إلا أنها خطوة كبيرة نحو الاتجاه الصحيح من أجل عودة الجماهير في مختلف أنحاء البلاد".

Advertisements

وسبق أن قال الرئيس التنفيذي للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز أن أندية الـ "برميرليغ" مستعدة لخوض تجارب أيضا في إطار الخطة الموضوعة لعود المشجعين.

وتقام مبارايات الدوري الممتاز خلف أبواب موصدة منذ استئناف المنافسات في يونيو الفائت.

واعتبر المدرب البرتغالي لتوتنهام جوزيه مورينيو أن هذه "أنباء جيدة"، مضيفا الى أنه "بين عاملي الاقتصاد والشغف، سنكون جميعا سعداء لرؤية الناس مجددا في الملاعب".

وتابع "إذا كان من المستحيل أن تكون لدينا ملاعب ممتلئة كما نحلم، فإن أعداد قليلة ستشكل بداية جيدة".

وشاطره الرأي مدرب ارسنال الاسباني ميكيل أرتيتا الذي قال "أعتقد أنه يجب أن نكون صبورين. أظن أننا نتوق جميعا لعودة الناس الى الملاعب وإعادة الصورة الحقيقية لكرة القدم".

وقد تأثرت الأندية الانكليزية بشكل كبير من غياب الجماهير جراء تجمد الايرادات من بيع التذاكر.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري (إي أف أل) "من الواضح أن الإعلان المهم اليوم من قبل رئيس الوزراء يقدم رؤية أوضح، حيث نعمل بشكل جماعي من أجل إعادة فتح الابواب والترحيب بالمشجعين مرة أخرى في ملاعب أندية +اي أف أل+ ".