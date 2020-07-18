شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تدرس زيادة حكام الممتاز بسبب ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد زيادة عدد حكام الدوري الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتي ستستانف يوم 6 أغسطس المقبل بعد إعلان اللجنة اختيار 150 حكما، منهم حكام ساحة ومساعدين وحكام var وحكام مساعدين var، وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم بدأت من الخميس الماضي.

وانطلقت أمس معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.

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من جهته، أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز قائلا: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو قال وجيه أحمد: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الاستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل فى (الفار) فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم".