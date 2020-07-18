شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصفقات الرسمية فى "الإيجيبشن ليج" قبل موعد الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال باب الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2020 / 2021 لم يفتح بعد، إلا أن العديد من الأندية بدأت مبكرًا البحث عن تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، مستغلين فترة توقف النشاط الرياضى فى مصر ومعظم أنحاء العالم بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، بل وهناك بعض الأندية التى أعلنت رسميًا عن إتمام صفقة من ضمن المطلوبين لتدعيم الفريق، حيث سبق وأعلن بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى، ثم أعلن الأخير التعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب.

فى 11 أبريل 2020 أعلن نادى بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني والنادى الأهلى، في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر ورفض التجديد بسبب الخلاف على المقابل المادى.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

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فى 7 يوليو 2020، أعلن النادى الأهلى نجاحه فى اتمام أول صفقاته لدعم الفريق فى الموسم الجديد، بضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، مقابل 25 مليون جنيه، 20 منهم يتم دفعهم نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن شروط إضافية سيدفعهم الأهلي للمقاولون حال نجاح اللاعب الشاب في تحقيق نجاحات مُحددة، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20% من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

وعقد الأهلي جلسات مكثفة مع إدارة المقاولون العرب لإنهاء صفقة طاهر محمد طاهر بعد الحصول على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات مقبلة، وحصل طاهر على وعد شفهي بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضاً مناسباً في أي وقت.

وهناك عدد من الصفقات التى تمت إلا أنه لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمى من أى طرف من أطرافها، حيث نجح الزمالك فى الاتفاق مع حمزة المثلثوى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، وتعاقد بيراميدز مع محمد مصطفى سليم المحترف فى الدورى القطرى، كما حصل وادى دجلة على توقيع إيهاب المباركى لاعب الترجى التونسى، ومازالت الصفقة معلقة لحين تحديد مصير دجلة سواء بالاستمرار فى الدورى الممتاز أو الهبوط.