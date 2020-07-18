شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم على التتش بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف من مساء اليوم، السبت، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة، حيث تدرب الفريق صباح الخمس بملعب التتش وخاض اللاعبون "تراي ماتش" قوي للغاية اطمأن خلاله السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على جاهزية اللاعبين ولياقتهم البدنية العالية، وظهر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بشكل جيد في التقسيمة والتى شارك فيها لمدة 90 دقيقة بعد تعافيه تماما من جراحة غضروف الركبة التى أجراها خلال نوفمبر الماضي، فيما شارك صالح جمعة لاعب الفريق خلال الشوط الثاني من التقسيمة وظهر بشكل جيد، وبات واضحاً إنه في طريقة للمشاركة مع الفريق عقب قرار رينيه فايلر بمنحه فرصة لمدة 60 يوماً إذا ما التزم وحافظ على وزنه ولياقته سيكون له دور مع الفريق، وإذا لم يلتزم سيكون القرار النهائي هو رحيله.

على صعيد آخر، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلى جلسة الأسبوع الجاري مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق قبل عودة الدورى، خاصة أن هناك العديد من القضايا الكروية التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية بالفريق، وفى مقدمتها صفقات الصيف وكذلك اللاعبين المُعارين وغيرها من الملفات.