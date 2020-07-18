رياضة | رمضان صبحي يكشف حقيقة عروض الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف حقيقة عروض الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف رمضان صبحي نجم الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي برغبة ناديي الزمالك وبراميدز بالتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقام رمضان صبحي بإبلاغ مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة بوجود مفاوضات من الزمالك وبراميدز للتعاقد معه عن طريق بعض وكلاء اللاعبين ولكنه أكد لهم أنه لن يلعب في مصر إلا للمارد الأحمر.

وأخطر رمضان صبحي مسئولي الأهلي بعدم لعبه في مصر إلا للقلعة الحمراء وذلك إذا تعثرت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي.

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ومازالت إدارة الأهلي تواصل مفاوضاتها مع مسئولي هدرسفيلد الإنجليزي حول التعاقد مع رمضان صبحي لكن النادي الإنجليزي يبالغ في طلباته المالية.

ولن يستسلم مسئولو الأهلي في صفقة التعاقد مع رمضان صبحي لكنه مازال متبقى الكثير قبل نهاية الموسم الحالي.

ويرغب هدرسفيلد في بيع رمضان صبحي مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني في الصيف الحالي لكن عرض الأهلي لم يتجاوز الـ 3 مليون جنيه إسترليني.