رياضة | كهربا يصدم الزمالك بتحرك جديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كهربا يصدم الزمالك بتحرك جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أشرف عبد العزيز محامى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي انه يقوم بتحضير شكوي جديدة ضد نادى الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز محامى كهربا فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر :" هناك شكوى من كهربا ضد الزمالك، وشكوى أخرى من الزمالك ضد كهربا".

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وأضاف :" كهربا تقدم بشكوى ضد الزمالك مدعومة بمستندات وفيديوهات وأوراق ،كما نحضّر ملفا جديدا للتقدم بشكوى أخرى بخلاف الشكوى القديمة ".

وتابع :" الحكم المبدئي من فيفا في قضية الزمالك وكهربا من الممكن أن يصدر الشهر المقبل، وبعدها ستُنقل القضية للمحكمة الرياضية الدولية".

وأختتم حديثه قائلًا :" حتى الآن لم يصدر حكم في قضية كهربا".