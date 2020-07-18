رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الـ36

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الـ36 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مواجهات الجولة السادسة والثلاثين، من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز وست هام على نظيره واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في افتتاحية الشوط الأول قام اللاعب ميكائيل أنطونيو بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6 لصلح فريق وست هام، ولم يمر كثير على هذا الهدف حيث لاحقه هدف توماش سوتشيك في الدقيقة 10.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول استطاع اللاعب ديكلان رايس إحراز الهدف الثالث و الأخير لفريق وست هام في الدقيقة 36، وعلى الجانب الآخر استطاع اللاعب تروي دييني تسجيل الهدف الوحيد في المباراة لصالح واتفورد في الدقيقة 49.

فأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة و الثلاثون كالآتي :-

1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 75 نقطة.

3- تشيلسي 63 نقطة.

4- ليستر سيتي 62 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون 56 نقطة.

7- توتنهام 55 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

Advertisements

9- أرسنال 53 نقطة.

10- بيرنلي 51 نقطة.

11- إيفرتون 46 نقطة.

12- ساوثهامبتون 46 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15-ويست هام 37نقطة.

16- برايتون 37 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 31 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.