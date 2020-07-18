رياضة | تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادى الأهلى وفايلر فى الإبقاء على رمضان صبحي جناح الفريق خلال الموسم المقبل خاصة ان اللاعب يُعد ضمن الركائز الأساسية في تشكيل المدرب السويسري.

وكان النادى الأهلى قد كثف جهوده خلال الفترة الماضية مع الفريق الانجليزي هيدرسفيلد للتعاقد بصورة نهائية مع رمضان صبحي برفع العرض المقدم من القلعة الحمراء إلي 3.5 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة .

ويذكر أن هيدرسفيلد قد طالب الأهلي بمبلغ كبير وهو 7 مليون جنيه استرليني وهو ما رفضه النادى الأهلى.