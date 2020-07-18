شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة سلبية 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف من مساء اليوم ،السبت، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة حيث تدرب الفريق صباح الخمس بملعب التتش وخاض اللاعبين "تراي ماتش" قوي للغاية أطمأن خلاله السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على جاهزية اللاعبين ولياقتهم البدنية العالية وظهر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بشكل جيد في التقسيمة والتى شارك فيها لمدة 90 دقيقة بعد تعافيه تماماً من جراحة غضروف الركبة التى أجراها خلال نوفمبر الماضي فيما شارك صالح جمعة لاعب الفريق خلال الشوط الثاني من التقسيمة وظهر بشكل جيد وبات واضحاً إنه في طريقة للمشاركة مع الفريق عقب قرار رينيه فايلر بمنحه فرصة لمدة 60 يوماً إذا ما إلتزم وحافظ على وزنه ولياقته سيكون له دور مع الفريق وإذا لم يلتزم سيكون القرار النهائي هو رحيله.

على صعيد أخر ، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلى جلسة الأسبوع الجاري مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق قبل عودة الدورى، خاصة أن هناك العديد من القضايا الكروية التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية بالفريق، وفى مقدمتها صفقات الصيف وكذلك اللاعبين المُعارين وغيرها من الملفات.