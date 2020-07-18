شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتفق على ثلاث وديات استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ثلاث مباريات ودية لتأهيل اللاعبين قبل عودة النشاط الكروي واستئناف الدوري العام في 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ومن المقرر أن يبدأ المقاولون مشوار المباريات الودية في 21 يوليو بمواجهة أسوان، على أن يواجه الجونة وطلائع الجيش في المباراتين الثانية والثالثة.

في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني لذئاب الجبل سيعطي اهتماماً خاصاً لقطاع الناشئين في المرحلة المقبلة، مضيفاً في تصريحلت خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائي الذي يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد علي ويوسف أبو هشيمة.

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وأضاف عبد الغني أنه تم تصعيد الثنائي تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

ويخضع لاعبو المقاولون العرب وأسوان والأجهزة الفنية، للمسحة الطبية الخامسة، غداً الأحد، وذلك قبل خوض اللقاء الودي المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو، في أول تجربة ودية لذئاب الجبل منذ توقف كورونا في مارس الماضي، وثاني مباراة ودية لأبناء الجنوب بعد التعادل مؤخراَ مع الاسماعيلي بهدف لمثله.