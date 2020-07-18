اللاهوني: الأهلي والزمالك دفعا الملايين لحصد اللقب الإفريقي

كشف محمد اللاهوني الناقد الرياضي بجريدة الوفد، عن رأيه في عودة النشاط الكروي في مصر ، مؤكدا أن بطولة دوري إفريقيا هي الأهم بالنسبة للأهلي والزمالك، خاصة وأن الناديين دفعوا ملايين الجنيهات في صفقات اللاعبين، تحضيرًا لها.

وقال اللاهوني في مكالمة عبر سكايب مع الإعلامي هاني حتوت عبر برنامج الماتش: "أكيد الدوري راجع، ومتشوقين لعودة نشاط كرة القدم بالكرة المصرية بعد توقفها بسبب فيروس كورونا وإن كانت بدون جمهور ونحن متعودين على ذلك".

وأضاف: "بطولة دوري أبطال إفريقيا هي الأهم بالنسبة للأهلي والزمالك، ودفع كلا الناديين

ملايين كثيرة في صفقات اللاعبين، من أجل التحضير لها، وأعتقد أن التجديدات واضحة في الفريقين والهدف منها هو عودة البطولة إلى مصر مرة أخرى بعد أنا غابت منذ عام 2013 عن الأندية المصرية".

وتابع: "مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي ستكون صعبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وليس فقط لأنهما تقابلا في نهائي 2017 وخرج المارد الأحمر من البطولة، ولكن شكل الأهلي تغيرا كليًا عن 2017، بصفقات ولاعبين جدد، ولكن

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في المقابل هناك الوداد المغربي فريق لا يستهان به تماما، ولديه مدرب يعرف الأهلي جيدًا لأنه دربه من قبل وهو جاريدو، ولديهم عدد من اللاعبين قادرون على صناعة الفارق".

وواصل اللاهوني عن لقاء الزمالك مع الرجاء المغربي: "الرجاء فريق عريق له جماهير كبيرة، ولكن من وجهة نظري أنه يعود تدريجيا إلى البطولة في طريقه للمنافسه على البطولة، ولديه مدير فني أعتبره من انجح المدربين المحليين في المغرب، ولكن الفريق لديه بعض المشاكل الفنية أقل تنظيما من الوداد، وليس معنى ذلك أن الزمالك في مباراة للنزهة، بالعكس فهو في مباراة صعبة ولديه بعض المشاكل الفنية أيضا، ويحتاج كارتيرون المدير الفني للزمالك أن يعيد الفريق مرة أخرى إلى مستواه الفني".