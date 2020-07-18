وكيل جيرالدو: عقد اللعب يمتد مع الأهلي 3 سنوات قادمة ويوجد شرط جزائي

كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة كبيرة في عقد اللاعب مع النادي الأهلي. عقد اللاعب مع النادي الأهلي. وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقد جيرالدو مع الأهلي يحتوي على شرط جزائي". قناة النهار: "عقد جيرالدو مع الأهلي يحتوي على شرط جزائي". وتابع: "اللاعب يتبقى في عقده 3 سنوات، فقد تعاقد الأهلي معه في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف".

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