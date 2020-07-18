محمد جودة: وقعت لفيورتينا الإيطالي واقتربت من بايرن ليفركوزن الألماني

قال محمد جودة، نجم الأهلي ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، إنه تلقى عرضًا من نادي فيرونتينا الإيطالي بعد تجربة احترافه في سويسرا.

وأكد محمد جودة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بعد انتهاء إعارتي في الدوري السويسري تلقيت عرض من فيورنتينا الإيطالي ولكن الصفقة

لم تتم".

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وتابع: "كما أنني كنت على وشك الإنتقال لبايرن ليفركوزن الألماني".

يذكر أن لعب محمد جودة مع المنتخب الوطني المصري من 2002 حتي 2003، كما لعب مع الأهلي في مركز خط الوسط بعقد من 1999 حتي 2004،

ليعيره بعد ذلك لنادي أنقرة آراو لمدة عام في 2002، ثم انتقل بعد ذلك إلي انقرة جوجو من 2004 إلي 2005، ليعلب بعد ذلك في اتحاد جدة من 2005 حتي 2006، ثم لعب في نادي أسريسكا من 2006 إلي 2007، وفي حرس الحدود من 2007 إلي 2009، ثم انتقل إلي المصري من 2009 حتي 2010، ثم لعب للانتاج الحربي.