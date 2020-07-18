رياضة | نجم الأهلي السابق: وقعت لفيورنتينا وكنت على وشك الانتقال لباير ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: وقعت لفيورنتينا وكنت على وشك الانتقال لباير ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد جودة، نجم الأهلي ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، إن تلقى عرضا من نادي فيرونتينا الإيطالي بعد تجربة احترافه في سويسرا.

وأكد محمد جودة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بعد انتهاء إعارتي في الدوري السويسري تلقيت عرض من فيورنتينا الإيطالي ولكن الصفقة لم تتم".

وتابع: "كما أنني كنت على وشك الإنتقال لبايرن ليفركوزن الألماني".

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