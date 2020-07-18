رياضة | جيسوس يقترب من العودة لبنفيكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيسوس يقترب من العودة لبنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية برازيلية اليوم الجمعة بأن المدرب جورجي جيسوس سيترك تدريب فلامينجو من أجل العودة لتدريب فريق بنفيكا البرتغالي.

ومدد جيسوس الذي يبلغ من العمر 65 عاما والفائز بالدوري وكوبا ليبرتادوريس مع فلامينجو، عقده حتى يونيو 2021. ووفقا لمنصة "جلوبو سبورت" الإلكترونية، كان عرض بنفيكا مغريا بالنسبة له في خضم أزمة فيروس كورونا في البرازيل.

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن يحصل جيسوس على عقد مدته ثلاث سنوات، وثلاثة ملايين يورو في الموسم.

وتولى جيسوس تدريب بنفيكا خلال الفترة من 2009 إلى 2015 وفاز بالدوري البرتغالي ثلاث مرات خلال هذه الفترة.