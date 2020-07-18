رياضة | ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي، عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، بعد تتويج ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، في انتظار مباراة الجولة الختامية.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي سيستمع لكل اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة، للحديث عن خسارة الفريق لليجا.

وكان ميسي قد أطلق تصريح ناري، بعد هزيمة برشلونة أمام أوساسونا، أنه مستاء للغاية من طريقة لعب الفريق، مشيرًا أنه في حال الاستمرار على نفس المنوال سيتم الإطاحة بالفريق أمام نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا.