رياضة | مبلغ خرافي.. بيراميدز يحدد سعر بيع "دونجا" إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مبلغ خرافي.. بيراميدز يحدد سعر بيع "دونجا" إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب فريق بيراميدز الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه، من أجل التنازل عن لاعب خط الوسط، نبيل عماد "دونجا"، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وعرض نادي الزمالك 30 مليون جنيه، لضم نبيل عماد "دونجا"، وبجانب كثرة المحاولات من إدارة الفريق الأبيض لإقناع مسؤولي بيراميدز بالموافقة على العرض.

Advertisements

ويرحب الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك، بقدوم "دونجا"، وذالك تحسبًا لرحيل طارق حامد أو فرجاني ساسي.

ومن المقرر ان يواجه نادي الزمالك الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي سيلاقي الوداد البيضاوي المغربي أيضا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بشهر سبتمبر المقبل.

وقد تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما اقصى الترجي الرياضي التونسي، ومن المقرر أن يواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي.