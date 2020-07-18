رياضة | برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد لقب بطولة الدوري الاسباني أمس بعد الفوز على فريق فياريال بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من الليجا الإسبانية ليحقق اللقب رقم 34 فى تاريخه .

ويحسم برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو مستقبل المدير الفنى للفريق كيكي سيتين خلال اجتماع سيكون بين المدرب ورئيس النادى خلال الساعات القادمة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن ليس هناك اى نية لدى برشلونة فى إقالة كيكي سيتين بعد خسارة الدوري الاسباني .

وأوضحت شبكة إي إس بي إن الأمريكية أن بارتميو رئيس برشلونة منفتح أكثر على اتخاذ قرار إقالة سيتين بعد نهاية الليجا بشكل رسمي هذا الأسبوع.