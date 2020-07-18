شكرا لقرائتكم محامي كهربا: فيفا يفصل في شكوى الزمالك ضد كهربا أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف عبد العزيز محامي الدولي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أنه المهاجم تقدم بشكوى ضد ناديه السابق الزمالك، مشددًا أن هناك شكوى من كهربا ضد الزمالك، وشكوى أخرى من الزمالك ضد كهربا وكلاهما أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد أشرف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: "كهربا تقدّم بشكوى ضد الزمالك مدعومة بمستندات وفيديوهات وأوراق، والجديد أننا نحضّر ملفا جديدا للتقدم بشكوى أخرى بخلاف الشكوى القديمة".

وأكد محامى كهربا: "الحكم المبدئي من فيفا في قضية الزمالك وكهربا من الممكن أن يصدر فى أغسطس المقبل، وبعدها ستُنقل القضية للمحكمة الرياضية الدولية للطعن على اى قرار سواء للاعب أو النادى.

فى السايق ذاته، أكد أشرف عبد العزيز محامى اللاعب صالح جمعة لاعب الأهلى أيضا أن الأخير لم يوقع على أى عقود للانضمام الى الزمالك الموسم المقبل.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، تأكد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن هذا يرجع بسبب قرار إيقاف اللاعب لمدة 10 مباريات بعد تصرفه في مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك فى فبراير الماضي.

وأضاف أن كهربا يتبقي له 8 مباريات في عقوبة الإيقاف، فضلا عن أن فرصة كهربا في المشاركة خلال مباريات إفريقيا ستكون صعبة في ظل عدم مشاركته محليًا".

في سياق أخر، أكد عمر ربيع ياسين أن فايلر قرر منح الفرصة لصالح جمعة في المباريات المقبلة، بعد إلتزامه في التدريبات منذ العودة عقب فترة توقف بسبب فيروس كورونا.

وأتم: بداية فرص صالح جمعة ستكون في اللقاء الودي أمام سموحة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب مختار التتش.