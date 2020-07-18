مرتضى منصور لـ"الخطيب": “لو هتعمل برنامج 6_1 هنعمل برنامج الساعاتي”





هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بسبب إعلان قناة القلعة الحمراء عن برنامج 6_1 .

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: “لو الخطيب هيعمل برنامج 6_1 هعمل برنامج الساعاتي، وهذيع أغنية صباح “ساعات ساعات”.

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وتابع مرتضى منصور أن الخطيب يعرف جيدا أن الفيديو مفبرك، ولكنه يستغل ذلك في تقديم بلاغات للنائب العام ومجلس النواب.

وعقد مرتضى منصور، جلسة ، مع جروبات وصفحات القلعة البيضاء الذي يعقده في مقر نادي الزمالك والذي حضره كل من هاني زادة وعلاء مقلد عضوا المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي للقلعة البيضاء.