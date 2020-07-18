هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بسبب إعلان قناة القلعة الحمراء عن برنامج 6_1 .
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: “لو الخطيب هيعمل برنامج 6_1 هعمل برنامج الساعاتي، وهذيع أغنية صباح “ساعات ساعات”.
وتابع مرتضى منصور أن الخطيب يعرف جيدا أن الفيديو مفبرك، ولكنه يستغل ذلك في تقديم بلاغات للنائب العام ومجلس النواب.
وعقد مرتضى منصور، جلسة ، مع جروبات وصفحات القلعة البيضاء الذي يعقده في مقر نادي الزمالك والذي حضره كل من هاني زادة وعلاء مقلد عضوا المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي للقلعة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور لـ"الخطيب": “لو هتعمل برنامج 6_1 هنعمل برنامج الساعاتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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