شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية إضافية للاعب الحدود استعدادًا لمباريات الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود الى بعض التدريبات البدنية داخل الـ" الجيم " وذلك لرفع الكفاءة البدنية و العضلية ضمن الاستعدادات لعودة مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و منح محمد حليم المدير الفني للفريق راحة سلبية للاعبى الفريق لمدة 48 ساعة، بحيث تكون العودة يوم السبت المقبل بمعسكر الفريق المغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر له 6 أغسطيس المقبل .

وكشف محمد حليم ظهور نتيجة المسحة الرابعة للاعبى الفريق والتى أكدت إيجابيتها لدى ثلاثة لاعبين وأنه على الفور تم عزلهم بعيداً عن باقي الفريق وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع إصابة أخرين في الفريق وبدأ المصابون البرنامج العلاجي للتعافي من الفيروس ، فيما قرر الجهاز الفنى خوض لاعبى الفريق التدريب على فترتين يوميا وذلك لرفع الكفاءة البدنية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

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