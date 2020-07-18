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أسوان يعود اليوم إلى التدريبات بعد انتهاء الإجازة استعدادا لودية المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري مدرب الفريق، تدريباته اليومية اليوم السبت، بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة التي حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء المستجد.

ويستعد أسوان لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 يوليو، في ثاني وديات أبناء الجنوب، حيث حدد الجهاز الفنى لفريق أسوان 5 مباريات ودية بعد فترة التوقف، وقال أحمد كشرى فى تصريحات خاصة إنه تم الاتفاق مع كل من الإنتاج الحربى وطلائع الجيش والمقاولون العرب والزمالك.

وجاءت مباريات أسوان كالتالى:  

أسوان والمقاولون 21 / 7 

أسوان والإنتاج الحربى 25 / 7 

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أسوان وطلائع الجيش 27 / 7

أسوان والزمالك 29 / 7 

 

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أخطرت نادي أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.

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