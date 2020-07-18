شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الريال يتغنى بمواطنه كريم بنزيما: يستحق الكرة الذهبية مثل كريستيانو وميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد النجم الفرنسى، زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، بمواطنه كريم بنزيما، مهاجم النادى الملكى، وقال إن هذا المهاجم المخضرم يستحق الكرة الذهبية مثلما نالها كريستيانو رونالدو، لاعب الريال السابق واليوفنتوس الحالى، وليونيل ميسى، لاعب برشلونة.

وأكد المدرب الفرنسى، فى تصريحات نُشرت عبر الموقع الرسمى للنادى، أن «بنزيما» يُعد من أفضل مهاجمى العالم فى الوقت الحالى، وله دور كبير معنا داخل المستطيل الأخضر سواء على الجانب التكتيكى أو الجانب الهجومى داخل مربع العمليات.

«بنزيما» تدرب وتأهل فى أكاديمية نادى أوليمبيك ليون، وذلك قبل الانضمام إلى النادى، وتدرب مع فريق رون ألبيس برون تيرايليون المحلى فى مدينة برون فى إحدى ضواحى ليون، وتألقه مع الفريق جلب انتباه كشافى نادى ليون، وانضم إلى الأكاديمية فى عام 1996 وهو فى التاسعة من العمر، كما أن «بنزيما» استطاع الوصول بسرعة بتسجيل 38 هدفًا مع فريق ليون تحت 16 سنة، وسجل كذلك 12 هدفًا بـ14 لقاء مع ليون تحت الـ18 سنة، وذلك قبل أن يتم استدعاؤه للفريق الأساسى من قِبَل المدرب بول لى جوين.

وقد شارك «بنزيما» فى لقائه الأول بالدورى مع ليون فى 15 يناير 2005، وذلك خلال موسم 2004- 2005، وأمام نادى ميتز، حيث دخل بديلًا فى الدقيقة الـ77 من المباراة، وفاز نادى ليون بالمباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شىء، وصنع «بنزيما» الهدف الثانى لمصلحة فريقه، وبعدها بخمسة أيام وقّع «بنزيما» عقدًا احترافيًا مع الفريق يمتد لمدة ثلاث سنوات، ويُذكر أنه بعد موسمين شارك بـ34 لقاء، وخلالها سجل 12 هدفًا، منها أول هدف له مع الفريق الأساسى أمام نادى أياكيو، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3- 1، بينما أول هدف له فى دورى أبطال أوروبا كان أمام نادى روزنبورغ، حيث فاز الفريق بنتيجة 2- 1.

فى 13 مارس 2008، جدد «بنزيما» عقده مع ليون، وربطه إلى عام 2013، وبعد تجديد عقده مع الفريق أصبح صاحب أعلى راتب للاعب كرة قدم فى فرنسا، وبعد تلك المستويات المميزة الكبيرة التى قدمها للفريق فاز بجائزة أفضل لاعب بالدورى الفرنسى، وكذلك اختير ضمن تشكيلة الموسم، وفائز بجائزة هداف الدورى الفرنسى، كذلك المسمى بفرنسا «تروفى دى ميليور بوتور»، وكذلك كان «بنزيما» ضمن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2008، والتى فاز بها لاحقًا البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد بذلك الوقت.

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