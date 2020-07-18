شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك لا يجبر لاعب على التوقيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق ان ادارة النادي تتبع سياسة مختلفة في التعاقدات وصفقات الفريق الجديد.

وأضاف فاروق جعفر عبر قناة الزمالك، اليوم، أن ادارة النادي لا يمكن ان تجبر أي لاعب على التوقيع للنادي.

وتابع أن النادي أيضا لا يمكن أن يجبر لاعب على التوقيع على عقود بيضاء ثم كتابة العقود، مؤكدا أن ادارة الزمالك لابد ان تحصل على موافقة اللاعب ثم تسلك الطرق الشرعية في اتمام الصفقة.

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وتابع ان رغبة اللاعب شرط أساسي في الزمالك من أجل اتمام أي تعاقدات تحدث.

كما أكد نجم الزمالك السابق، أن الزمالك مازال يدفع ثمن أخطاء الإدارات السابقة قائلا: "الزمالك دلوقتي وقف على رجله، لكنه مازال يدفع ثمن الإدارات الضعيفة في السابق التي فرطت في حقوق النادي".