شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: "لو الأهلي عمل برنامج 6-1..هعمل برنامج إسمه الساعاتي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار قناة النادي الأهلي بتقدم برنامج تحت إسم "6-1".

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مش مشكلة.. أنا هعمل برنامج إسمه الساعاتي.. والتتر بتاعه أغنية ساعات ساعات لصباح".

وأتم حديثه:" أنا رئيس مجلس إدارة أسد لا أخاف إلا من الله".

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في سياق متصل، شدد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على أن إدارة الزمالك لا تنسى أبناءها ولديها أصل، مشيرا إلى أنه تم الاحتفال بعيد ميلاد حسن شحاتة نجم ومدرب الفريق الأول الأسبق لمدة ساعة ونصف بقناة النادي لكنه عندما اتصلت به بالقناة من أجل عمل مداخلة هاتفية رفض.

وأضاف منصور أن أي شخص لن يحترم نادي الزمالك وقناته وشعاره وجماهيره فلن يتم احترامه.. موضحا أن نادي الزمااك أكبر من مرتضى وحسن شحاتة والجميع ، ولابد أن يعلم الجميع بأنه لا يوجد لاعب ارتدى قميص نادي الزمالك مجانا.

ووجه رئيس الزمالك رسالة مهمة لجماهير النادي قائلا: “استمروا خلف الكيان ولا تنظروا إلى أي شيء آخر”.