شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك حالياً يدفع ثمن أخطاء الإدارات السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الزمالك مازال يدفع ثمن أخطاء الإدارات السابقة قائلا: "الزمالك دلوقتي وقف على رجله، لكنه مازال يدفع ثمن الإدارات الضعيفة في السابق التي فرطت في حقوق النادي".

وأضاف فاروق جعفر عبر قناة الزمالك، اليوم: " أرفض الفتنة بين الزمالك والأهلي ولابد من الحرص على مصلحة البلاد".

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وعن الخطيب قال جعفر، أنه يعلم تفاصيل شخصية بيبو، موضحا أنه شخصية غير صدامية لكنه تأثر ببعض المقربين منه، مطالبا الجميع بإعلاء مصلحة الدولة على المصالح الشخصة.

وطالب جعفر قطبي الكرة المصرية بإصدار بيان مشترك للتكاتف خلف القيادة السياسية، موضحا أن مشكلات القطبين تنعكس على حالة البلد وشعبها.