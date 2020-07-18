شكرا لقرائتكم غارسيا يرفض تمديد عقده.. والشباب يبدأ البحث عن مدرب جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعلن نادي الشباب يوم الجمعة برئاسة خالد البلطان أن المدرب الإسباني لويس غارسيا بلازا رفض تمديد عقده لنهاية الموسم الحالي. وأصدر النادي العاصمي في بيان أن المدرب الإسباني اشترط تمديد عقده عاما كاملا في حال أراد النادي بقاءه فيما رفض تمديد عقده لنهاية الموسم الحالي فقط كونه يملك عرضا تدريبيا من ناد آخر. ومن المقرر أن تتم إدارة نادي الشباب التعاقد مع جهاز فني جديد بعد نهاية يوليو الحالي وهو موعد نهاية عقد الطاقم الفني الخاص بالمدرب لويس غارسيا. وكان الشباب وقع مع لويس غارسيا في ديسمبر الماضي خلفا للأرجنتيني خورخي ألميرون، ويحتل الفريق العاصمي المركز الثامن في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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