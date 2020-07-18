شكرا لقرائتكم النصر يوقع مع عبدالعزيز العلاوي 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت يوم الجمعة مع عبدالعزيز العلاوي قادما من صفوف فريق أحد لمدة 3 أعوام مقبلة.

ولعب العلاوي في الفئات السنية لنادي أهلي جدة قبل أن يمثل أندية أبها والعروبة ومنها إلى أحد. واشترى النصر المتبقي من عقد العلاوي ليتسنى له المشاركة مع الفريق في الموسم الحالي.

ويعد العلاوي خامس لاعب سعودي يتعاقد معه النصر للموسم القادم بعد كل من أمين بخاري وسلطان العنزي وعبدالمجيد الصليهم وعبدالفتاح عسيري.