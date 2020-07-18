شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ورشة ومحاضرة في أسبوع الرياضة والصحة بنادي المدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أنهى نادي المدام أسبوعه الثاني في نشاطه الصيفي الافتراضي تحت شعار «عطلتنا غير»، والذي ينظمه برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك»، حيث نظم النادي خلال الأسبوع الثاني 15 ورشة عمل منها ورشة «رياضة يومية» لصلاح بلحاج، كما نظم ورشة «التعليق الرياضي» التي قدمها محمد غنيم، و«الوقت المناسب لممارسة الرياضة» لوليد المشحوط، و«ورشة الملابس الرياضية» لطارق بوسنية، ومسابقة «أجمل تعليق رياضي»، كما نظم ورشة «لعبة تنس الطاولة» لسمير جورج، ومحاضرة «تأثير ممارسة الرياضة» لمحمود نسيم، وورشة «تنظيم الوقت» لحسن هندي، ومسابقة «أجمل صورة رياضية»، كما نظم أيضاً ورشة «الأشغال اليدوية» لسماح حاكمي، ومحاضرة «الرياضة أسلوب حياة» لمجاهد آدم ومسابقة «الأشغال اليدوية».
وأكد عبدالله مطر الكتبي عضو مجلس إدارة النادي أمين السر العام، أن النشاط حقق نجاحات كبيرة من خلال تنوع الأنشطة والفعاليات التي تقدم للمشاركين والبالغ عددهم 400 مشارك في الفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة من المواطنين والمقيمين في الدولة، وأشار إلى أن اللجنة الثقافية والإعلام تبذل جهوداً كبيراً من خلال فريق عمل متخصص يسعى بكل الإمكانات المتاحة إلى توفير أفضل المحاضرات والورش التي تساعد المنتسبين على صقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم الرياضية والثقافية والمجتمعية.
وأثنى الكتبي على جهود مجلس الشارقة الرياضي في متابعة ودعم الأنشطة التي ينظمها النادي في العطلة الصيفية، ومتابعة العمل عن بعد، كما أثنى على جهود مجلس إدارة النادي برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة وجهود أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الثقافية سعيد راشد بن فاضل الكتبي، وسعي النادي إلى الاستفادة من آراء المشاركين من خلال طرح استبيان يومي لقياس رضا المشاركين والاستفادة من الملاحظات التي يتم تقديمها.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 ورشة ومحاضرة في أسبوع الرياضة والصحة بنادي المدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.