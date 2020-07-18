15 ورشة ومحاضرة في أسبوع الرياضة والصحة بنادي المدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أنهى نادي المدام أسبوعه الثاني في نشاطه الصيفي الافتراضي تحت شعار «عطلتنا غير»، والذي ينظمه برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك»، حيث نظم النادي خلال الأسبوع الثاني 15 ورشة عمل منها ورشة «رياضة يومية» لصلاح بلحاج، كما نظم ورشة «التعليق الرياضي» التي قدمها محمد غنيم، و«الوقت المناسب لممارسة الرياضة» لوليد المشحوط، و«ورشة الملابس الرياضية» لطارق بوسنية، ومسابقة «أجمل تعليق رياضي»، كما نظم ورشة «لعبة تنس الطاولة» لسمير جورج، ومحاضرة «تأثير ممارسة الرياضة» لمحمود نسيم، وورشة «تنظيم الوقت» لحسن هندي، ومسابقة «أجمل صورة رياضية»، كما نظم أيضاً ورشة «الأشغال اليدوية» لسماح حاكمي، ومحاضرة «الرياضة أسلوب حياة» لمجاهد آدم ومسابقة «الأشغال اليدوية».

وأكد عبدالله مطر الكتبي عضو مجلس إدارة النادي أمين السر العام، أن النشاط حقق نجاحات كبيرة من خلال تنوع الأنشطة والفعاليات التي تقدم للمشاركين والبالغ عددهم 400 مشارك في الفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة من المواطنين والمقيمين في الدولة، وأشار إلى أن اللجنة الثقافية والإعلام تبذل جهوداً كبيراً من خلال فريق عمل متخصص يسعى بكل الإمكانات المتاحة إلى توفير أفضل المحاضرات والورش التي تساعد المنتسبين على صقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وأثنى الكتبي على جهود مجلس الشارقة الرياضي في متابعة ودعم الأنشطة التي ينظمها النادي في العطلة الصيفية، ومتابعة العمل عن بعد، كما أثنى على جهود مجلس إدارة النادي برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة وجهود أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الثقافية سعيد راشد بن فاضل الكتبي، وسعي النادي إلى الاستفادة من آراء المشاركين من خلال طرح استبيان يومي لقياس رضا المشاركين والاستفادة من الملاحظات التي يتم تقديمها.