خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي بسبب 6-1

علق خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك، على خبر اعتزام قناة النادي الأهلي بعمل برنامج جديد اسمه 6/1، والذي سيعرض عقب تطوير القناة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، تفيد بشأن اتجاه مسؤولو قناة النادي الأهلي، لعمل برنامج اسمه سته واحد، وهي النتيجة الثقيلة التي حققها الفريق الأحمر على الأبيض في ستاد القاهرة، عام 2002.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لو فعلا قناة الأهلي هتعمل برنامج بعد التطوير اسمه 6 واحد يبقي ده شغل عيال صغيرة ولا تتكلموا عن الفتنة وبكرة قناة الزمالك تعمل برنامج 6 صفر”.