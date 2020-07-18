بسبب شاشة عرض.. مرتضى منصور يفصل مدير العلاقات العامة بالزمالك

أصدر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قرارًا شفويًا بفصل الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي الأبيض، عندما توجه، إلى الصالة التي أقيم عليها المؤتمر الصحفي مع مديري الصفحات والمجموعات الجماهيرية للنادي الأبيض على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يجد الشاشة الخاصة بالعرض.

وكعادة مؤتمرات مرتضى منصور فإنه يقوم خلالها بعرض بعض الدلائل التي تؤكد تصريحاته، وكان يسعى رئيس الزمالك خلال مؤتمر اليوم لعرض بعض الرسائل الجديدة التي وصلت على هاتفه المحمول من “أبوسنيدة” حسب تأكيداته، ولكنه لم يجد الشاشة.

وشن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوم حاد على عبدالفتاح خلال المؤتمر بسبب عدم توافر الشاشة، وطلب منه مغادرة الصالة في موقف حرج وضع فيه الأخير، وعندما حاول عبدالفتاح التحدث مع رئيس الزمالك قال له الأخير: “اطلع برة متخلنيش أغلط قدام الناس، إنت عايزني أغلط ولا تطلع بره”.

ومن جانبه قال أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ إن الأزمة ستنتهي خاصة أنها ليست الأولى مع عبدالفتاح أو غيره من مديري الإدارات بالقلعة البيضاء ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع أصبح على دراية بطبيعة مرتضى منصور الذي ينفعل سريعًا قبل أن يعود لهدوئه عقب انتهاء وقت الأزمة.