شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: "لو الأهلي عمل برنامج 6-1.. هعمل برنامج إسمه الساعاتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على ما تردد مؤخرًا حول قرار قناة النادي الأهلي بتقدم برنامج تحت إسم "6-1"، قائلاً: "الأهلى لو عمل برنامج اسمه 6/1 يعمله معنديش مشكلة، لأن الاهلي عنده قناة بقالها سنين مهزتش شعرة من راسنا، واحنا عندنا قناة بقالها كام شهر والدولة هي اللي عملتها وقلبت الدنيا عليهم، وممكن أعمل برنامج فى قناة الزمالك اسمه السعاتى، وأنا جاي من حوارى روض الفرج ومحدش يقدر علينا غير ربنا".

وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة الزمالك: "نا هعمل برنامج إسمه الساعاتي.. والتتر بتاعه أغنية ساعات ساعات لصباح، رئيس مجلس إدارة أسد لا أخاف إلا من الله".

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كما وجه رئيس الزمالك العتاب لفاروق جعفر نجم النادي السابق، قائلاً: " يا فاروق جعفر الخطيب مش اسطورة، اللي يفبرك فيديو مش اسطورة، واحنا 24 ساعة بنتشتم فى قناة الاهلي، مش هنقول فى قناة الزمالك ان الخطيب اسطورة ومحترم".

وعن ملف نادى القرن، قال رئيس القلعة البيضاء: "زعلان من خالد الغندور علشان قال سبق امبارح اننا ترجمنا ملف نادى القرن وهنبعته، وخالد قال الموضوع فى دقيقة رغم اننا فى مشاكل كبيرة بسبب الموضوع ده".