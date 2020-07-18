عصام عبد الفتاح: أنوى خوض انتخابات الجبلاية.. والتحكيم يحتاج إعادة هيكلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، أنه ينوى خوض انتخابات الجبلاية المقبلة التى يتم تحديد موعدها حتى الأن لرغبته فى تطوير التحكيم، مشيرا إلى أنه مازال لديه الكثير لتقديمه لكرة القدم بشكل عام وللتحكيم بشكل خاص خاصة وأن التحكيم المصرى يحتاج إعادة هيكلة.
وقال عبد الفتاح فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه يعتبر تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم من أهم انجازات اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية حاليا، موضحا أن الأخطاء لن تنتهى ولكن "الفار" سيقلل من الأخطاء وسيقلل من معاناة الحكام بسبب انتقادات الأندية.
ورفض عبد الفتاح ما يتردد حول تعرض جهاد جريشة للظلم فى القائمة الدولية، موضحا أن لجنة الحكام وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق ساندوه بقوة فى مواقف كثيرة حتى ظهر فى أمم افريقيا الأخيرة وكذلك كأس العالم.
وأوضح رئيس لجنة الحكام السابق أنه كان ضد استقدام الحكام الأجانب ، وحاول منع هذه الظاهرة لكن كانت هناك اغلبية فى المجلس تؤيد استقدام الحكام العرب والأجانب حتى لا يدخل اتحاد الكرة فى أزمات مع الأندية.
واكد أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هى صاحبة القرار النهائى فى لائحة النظام الأساسى وتحديد مصير بند الـ8 سنوات من عدمه.
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