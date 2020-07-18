شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديدة لكهربا ومحمد رمضان في الساحل الشمالي وسط جمهورهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو جديد من عطلته الصيفية مع النجم محمد رمضان في الساحل الشمالي عبر الاستوري الشخصي له بحسابة عبر انستجرام.

وظهر كهربا في الفيديو الذي نشره منض قليل، وهو يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره على احدي شواطئء الساحل الشمالي مع رمضان.

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وكان مصدر بلجنة التظلمات باتحاد الكرة كشف أنه يحق لمحمود كهربا، لاعب الأهلى، تقديم تظلم أو التماس جديد للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من أجل تخفيف عقوبة إيقافه 10 مباريات، على خلفية أحداث مباريات السوبر بين الأهلى والزمالك الأخيرة التى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

وقال المصدر، إن قرارات لجنة التظلمات نهائية، ولكن هناك حالة وحيدة يستطيع من خلالها كهربا وكذلك إمام عاشور لاعب الزمالك تخفيف العقوبة مجدداً، وهى تقديم التماس أو تظلم جديد للجنة الخماسية، وفى هذه الحالة ستحيل اللجنة الالتماس الجديد إلى لجنة التظلمات التى تنظر القرارات مرة أخرى، ومن الوارد رفض التظلم أو قبوله وتخفيف العقوبة.

وقررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم.