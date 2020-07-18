شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الأولى لـ40 حكما قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة المسحة الأولى التى خضع لها الدفعة الأولى لحكام الدورى الممتاز وعددهم 40 حكما، سلبية، حيث خضع الحكام للمسحات قبل الانضمام للمعسكر الذى انطلق أمس وظهرت النتائج سلبية منذ قليل، وسيتم عمل مسحات لباقى الحكام المرشحين لمباريات الدورى الممتاز والممتاز ب وعددهم 120 حكما على دفعات.

وانطلقت صباح أمس معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا ، وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.