شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الخطيب "مش بتاع مشاكل".. وأدعو للتهدئة بين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه صديق مقرب من الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، مشيرًا إلى إن "بيبو" دائمًا يبتعد عن المشاكل والأزمات ولا يرغب الدخول فى صراعات، قائلاً: "الخطيب مش بتاع مشاكل"، إلا أن بعض المحيطين به ويستمع لهم هم السبب فى الأزمات المشتعلة مؤخرًا، ومنها الصراع مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.

وأضاف جعفر خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك، مشددًا على ضرورة إنهاء كافة الخلافات المثارة على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى، خاصة أن الدولة المصرية منشغلة بملفات أكبر بكثير مما يحدث حاليًا فى الشارع الرياضى.

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه، مطالبًا جميع الرياضيين الالتفاف وعدم إثارة الفتن، خاصة أن مصر أهم من كل ما يحدث حاليًا فى الشارع الرياضى.