شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو: عقده يتضمن شرطا جزائيا ويمتد مع الأهلى لـ3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مفاجأة كبيرة فى عقد اللاعب مع النادى الأهلى خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: "عقد جيرالدو مع الأهلى يحتوى على شرط جزائى واللاعب يتبقى فى عقده 3 سنوات، فقد تعاقد الأهلى معه فى يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف".

ووضع الأنجولى جيرالدو إدارة ناديه فى مأزق بعدما رفض العديد من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من أندية عربية، واصفاً إياها بالضعيفة، سواء على الصعيد المالى أو الفنى، وشدد اللاعب على أنه لن يرحل إلا لأحد الأندية التى تُرضى طموحاته بتحقيق مكسب مالى بجانب الاستفادة الفنية ومن خلال اللعب لناد كبير، وتسبب موقف جيرالدو فى أزمة داخل النادى لأن الأخير يرغب فى تسويق اللاعب سريعاً من أجل الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلاً منه خلال الصيف الجارى فى ظل عدم قناعة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر بقدرات جيرالدو ومطالبته بالاستغناء عن اللاعب الأنجولي.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى، وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة لذا رفض العرض الجزائرى ومن قبله عرض النجم الساحلى التونسي.

وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى، ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى.