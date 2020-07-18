مرتضى منصور: سأقدم برنامج"الساعاتي" على قناة الزمالك في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء باتت تواجه العديد من المشاكل بسبب رفع لافتة نادي القرن خلال الفترة الماضية.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" كل المصائب التي تحدث للزمالك مؤخرا بسبب لافتة نادي القرن".

وأضاف:" يا استاذ محمود يا خطيب فكر بالعقل، والجريمة علانية ومين اللى نقل الفيديو "المفبرك"؟".

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وتابع:" اقسم بالله انك يا محمود يا خطيب تعلم بان الفيديو المنتشر "مفبرك" لانك معهم، اللعبة مكشوفة واللعب بالنار هيولع البلد".

وأكمل: أقول لجمهور الأهلي اوعى تنخدع، ومن يقوم بـ"فبركة" فيديوهات ليس اسطورة، ونحترم من يحترمنا فقط".

وأشار إلى أن إدارة النادي الأهلي لها الحق في تقديم اي برنامج ترغب به، وقناته لم تهز شعره في رأسه.

وأتم:"هعمل برنامج الساعاتي وهبدأ بأغنية صباح "ساعات ساعات"" لو عملت برنامج (6-1) على قناة الأهلي".