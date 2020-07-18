محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الجمعة:
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي سبب تأخر إتمام صفقة المثلوثي
اجتماع عاجل بين رئيس برشلونة وسيتين
كورتوا.. من الانتقادات لتأمين "الليجا" لريال مدريد
القصة الكاملة لصراع ميدو - الغندور بسبب " أوضة اللبس"
إنجلترا تعتزم إعادة الجماهير لملاعب الكرة في أكتوبر
كهربا على طريقة رئيس ليبيريا و"كباري" قفشة في فوز بدلاء الأهلي على الأساسين (فيديو)
"3 رواتب" شرط استمرار أزارو للاستمرار مع الاتفاق
خاص.. فترة اختبار تحدد الراحلين عن الأهلي
شورله يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ
حجازي يشارك في سقوط قاتل لبروميتش.. وصعود ليدز للبريميرليج رسميًا
تقرير.. أبرزهم البدري وميدو.. مصريون داهمتهم "النهاية المبكرة" قبل شورلة
مرتضى منصور: كارتيرون من سيحسم موقف الزمالك من استكمال الدوري
مرتضى موجهًا رسالة للخطيب: لو كذبت في قضية "أبوسنيدة" سيكشف النائب العام الحقيقة
تحرك جديد من مرتضى منصور بشأن أزمة "نادي القرن"
مَن تفوق بين الريال وبرشلونة في صراع الأكثر تتويجًا بالألفية الجديدة؟
جوارديولا يعلق على فشل ليفربول في الوصول إلى 100 نقطة
تقارير: دي ليخت قد يحتاج لتدخل جراحي
تقرير.. بقيادة "ملهم جوارديولا".. كيف تعافى ليدز من نكسة خريف 2004؟
اليماني: رفضت الزمالك بسبب "الفئة الأولى"
اتحاد الكرة: استفسرنا عن موقفنا من فيفا.. والإسماعيلي أخطأ في ودية أسوان
وكيله: لا يوجد عروض لجيرالدو وإذا أراد الأهلي رحيله سندرس الأمر
أزمة بسبب ودية الإسماعيلي وأسوان.. والحكم: "عملت مسحة تبع وزارة الكهرباء"
محامي كهربا: نتوقع إصدار فيفا لحكمه بشأن الزمالك في أغسطس.. وقدمنا شكوى جديدة
قبل ظهور الأعراض المعروفة.. علامة جديدة فى الفم تدل على "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. سبب تأخر إتمام صفقة الزمالك.. واجتماع تحديد المصير ببرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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