محامي اللاعب: صالح جمعة لم يوقع للزمالك ومُصر على إقناع فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى أشرف عبدالعزيز محامي صالح جمعة صناع ألعاب الأهلي أن يكون قد وقع للزمالك قائلًا أن اللاعب عقده مستمر في صفوف الفريق ولديه رغبته في اقناع المدير الفني رينيه فايلر بمنحه الفرصة.

وقال محامي صالح جمعة في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "أنا أضحك من الحديث عن التوقيع لنادي الزمالك، لأن عقد صالح مع الأهلي متبقي فيه موسمين ونصف، وهو مستمر في تدريبات الأهلي ولديه إصرار شديد على إقناع فايلر بالحصول على فرصة جديدة."

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وتابع :"كيف يمكن أن يكون اللاعب عقده مستمر، ومنتظم في تدريبات الأهلي، ولديه رغبة أن يكون صناع ألعاب الأهلي ويوقع لنادي أخر؟ أنا لا أعلم كيف يخرج مثل هذا الحديث."

وأضاف: "أنا محامي صالح جمعة، هل يمكن أن يوقع في غياب أو بدون علمي؟ هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فهو لم يوقع على عقود ولا يرغب في الرحيل."

وغاب صالح جمعة عن الأهلي خلال المباريات الماضية من الموسم الحالي، ولم يشارك في أي لقاء منذ كأس مصر الموسم الماضي.