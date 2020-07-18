أزمة بسبب ودية الإسماعيلي وأسوان.. والحكم: "عملت مسحة تبع وزارة الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق أبو الليل المدير الإداري بنادي الإسماعيلي، أنه خاطب منطقة الإسماعيلي بشأن إرسال حكم حول ودية أسوان الأخيرة والتي أقيمت يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

وأضاف المدير الإداري بنادي الإسماعيلي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"منطقة الإسماعيلية رفضت إرسال حكام في مواجهة مباراة أسوان، رغم أننا أرسلنا خطابًا رسميًا قبل المباراة بأسبوع".

وتابع :"خاطبنا أيضًا وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وهو كان على علم بالمباراة الودية، وفوجئنا بالرد أننا نقوم بمسحة طبية للحكام مقابل عدم عمل المسحة لثلاثة لاعبين من الفريق".

في المقابل، رد حكم المباراة حسن السندبيسي والذي أدار ودية الإسماعيلي وأسوان، قائلاً :"قمت بمسحة طبية قبل المباراة بأسبوع تبع وزارة الكهرباء لأنني موظف هناك".

وواصل :"أنا واثق أنني لا أشتكي من أي أعراض من فيروس كورونا، وطبيب الإسماعيلي أيضًا قام بعمل مسحة قبل المباراة وقال لنا لا توجد أي أعراض".

وأكمل :"أنا حكم متقاعد حيث اعتزلت منذ الموسم الماضي، ولذلك لا أقوم بتحكيم سوى مباريات ودية".

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الطرف الثالث في هذه الأزمة وتحديدًا لجنة التحكيم كان لها تعقيب، حيث أوضح وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام كواليس هذه الأزمة.

وقال رئيس لجنة الحكام :"تحدثت مع إداري الإسماعيلي، وأكدت له أن يكون حكم المباراة لابد من منطقة الإسماعيلية، وكلام إداري الإسماعيلي غير صحيح".

وأوضح :"اتحاد الكرة وضع عدة شروط قبل إجراء أي ودية أولها أن تكون المباريات بين فرق الدوري فقط لأنها قامت بمسحة طبية".

واستكمل :"على الأندية أن تقوم بمسحة طبية للحكام التي ستدير المباراة مثلما حدث في مباراتي طلائع الجيش ومصر المقاصة وبيراميدز أمام المقاصة".

ونوّه :"لجنة الحكام ليست مسئولة عن هذا الخطأ، مسئوليتي هيّ توجيه الحكام فقط وليس الأندية".

وأنهى :"المسئول عن هذا خطأ نادي الإسماعيلي والذي رفض إجراء عمل مسحة للحكام، رغم أن اتحاد الكرة وضع شروط قبل إجراء أي مباراة ودية".

جدير بالذكر أن مباريات دوري we المصري سوف تستكمل في السادس من أغسطس المقبل عقب توقف دام إلى ما يقرب أربعة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).