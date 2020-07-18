وكيله: لا يوجد عروض لجيرالدو وإذا أراد الأهلي رحيله سندرس الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو لاعب الأهلي بأنه لا يمتلك أي عروض للاعب، قائلًا أنه يضع كل تركيزه على ما تبقى من مباريات في الدوري ودوري الأبطال.

وقال بن صالح في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "جيرالدو في تدريباته مع الأهلي من أجل استكمال الدوري في مصر وباقي مباريات دوري الأبطال وكل تركيزه في الأهلي ولديه عقد نحترمه للغاية ولا يوجد عروض في الوقت الحالي."

وتابع: "إذا أتى عرض للأهلي سوف أدرسه مع اللاعب ونبلغ الأهلي بالأمر."

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أما عن إمكانية دخول اللاعب في صفقة تبادلية، فقال: "أنا دائمًا أتحدث مع جيرالدو وهو سعيد للغاية في الأهلي وفخور باللعب للفريق، لكن في حالة حدوث أي شيء يكون لكل حادث حديث."

وأضاف: "إذا جاء عرض خارج مصر أو داخل مصر يرضي اللاعب سوف ندرسه، وهو لاعب يرغب في اللعب واظهار قدراته الفنية وهو لاعب منتخب وأتمنى أن يأخذ فرصته مع الأهلي ويعطي الإضافة المطلوبة."

واختتم قائلًا: "عقد جيرالدو مع الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف وهو وقع في يناير 2019، وهناك شرط جزائي، وإذا أراد الأهلي خروج اللاعب عن طريق الإعارة بالبيع أو الإعارة فنحن نحترم الأهلي وسنتعمل مع كل موقف حسب تفاصيله."