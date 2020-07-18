اتحاد الكرة: استفسرنا عن موقفنا من فيفا.. والإسماعيلي أخطأ في ودية أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تدير شئون الكرة المصرية بصورة مؤقتة، أن اللجنة استفسرت عن موقفها سواء من البقاء أو من عدمه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأَضافت سحر عبد الحق في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"كان هناك جلسة عبر الفيديو أمس الخميس مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لمناقشة اللائحة الجديدة، كما استفسرنا عن موقفنا، لكن هناك جلسة مرة أخرى في الأسبوع المقبل مع مسئولي فيفا".

وأوضحت سحر عبد الحق خلال حديثها عن خطأ إداري حدث في ودية الإسماعيلي وأسوان، قائلة :"الجهاز الإداري بنادي الإسماعيلي قام بالاستعانة بحكم لم يقم بالمسحة الطبية".

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وأنهت :"الإسماعيلي قام بخطأ إداري من خلال إسناد مهمة المباراة لحكم لم يقم بالمسحة الطبية".

وشهدت الفترة الماضية استئناف مباريات الفرق المصرية بشكل ودي حيث كان اللقاء الأول يوم الأربعاء الماضي والذي جمع بين طلائع الجيش ومصر المقاصة ثم مباراة الإسماعيلي وأسوان بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ومصر المقاصة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعطى الضوء الأخضر على استئناف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل.