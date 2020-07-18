بعد فوز وست هام على واتفورد.. كيف يمكن لأستون فيلا البقاء في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حقق وست هام الفوز على واتفورد في الجولة الـ36 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" وهو اللقاء الذي يلقى بتأثيرات على فرص أستون فيلا في البقاء بالبطولة.

ويمثل صراع الهبوط في بريميرليج أهمية كبيرة بالنسبة للثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" قبل ختام الموسم.

وأصبح رصيد أندية صراع الهبوط كما يلي عقب نهاية الجولة الـ36:

وينحصر صراع الهبوط في الدوري الانجليزي بين خمس أندية وهي "وست هام، برايتون، واتفورد، بورنموث وأستون فيلا"، وإن كان الأقرب أن يصبح الصراع في أخر جولتين بعيدًا عن وست هام وبرايتون.

وستكون المباريات المتبقية كما يلي:

- وست هام: مانشستر يونايتد (خارج الأرض)، أستون فيلا.

- برايتون: نيوكاسل، بيرنلي (خارج الأرض).

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- واتفورد: مانشستر سيتي، أرسنال (خارج الأرض).

- بورنموث: ساوثهامبتون، إيفرتون (خارج الأرض).

- أستون فيلا: أرسنال، وست هام (خارج الأرض).

- يحتاج أستون فيلا من أجل البقاء إلى خسارة واتفورد الذي يتفوق عليه بثلاثة نقاط لمباراة على الأقل، مع فوزه في المباراتين المقبلتين وتعويض فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة المقدر بأربعة أهداف لصالح واتفورد، وأيضًا عدم جمع بورنموث لستة نقاط.

- في حالة حصول أستون فيلا على 4 نقاط فقط، فإن حصول واتفورد على نقطة واحدة من المباراتين المتبقيتين له يجعل الموقف بينهم يحسم بفارق الأهداف أيضًا، وهو نفس الأمر إذا فاز أستون فيلا في مباراة واحدة ولم يفز واتفورد إطلاقًا، مع وضع موقف بورنموث المتساوي مع أستون فيلا في الاعتبار.

- جمع أستون فيلا لأقل من 3 نقاط في المباراتين المقبلتين لا يمنحه أي فرصة من أجل البقاء في بريميرليج.

- دخول وست هام وبرايتون في حسابات الهبوط يحتاج إلى خسارتهما المباراتين المقبلتين وفوز أستون فيلا أو بورنموث في المباراتين بالشكل الذي يعوض فارق الأهداف.