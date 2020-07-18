وكيل جيرالدو: اللاعب لم يتلقى عروضا للرحيل وموافق على مبدأ الإعارة

كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في

الموسم الجديد.



وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعب مرتاح

مع الأهلي وهو الآن مركز تماما في القلعة الحمراء".

وتابع: "إذا تلقى اللاعب عرضا سواء بالبيع أو الإعارة داخل أو خارج مصر، سيوافق طالما العرض مناسب ويرضيه ويرضي النادي الأهلي".