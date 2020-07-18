كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي فيالموسم الجديد.
مع الأهلي وهو الآن مركز تماما في القلعة الحمراء".
وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعب مرتاح
وتابع: "إذا تلقى اللاعب عرضا سواء بالبيع أو الإعارة داخل أو خارج مصر، سيوافق طالما العرض مناسب ويرضيه ويرضي النادي الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل جيرالدو: اللاعب لم يتلقى عروضا للرحيل وموافق على مبدأ الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.