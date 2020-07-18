أشاد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، بمستوى صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر.
وأكد بيسيرو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مستغرب من عدم لعب صالح جمعة حاليا ولازم حد يقعد ويتكلم معاه لانه لو فايق مفيش لاعب زيه".
وعن تلقيه مفاوضات للعودة إلى مصر،أشار: "تلقيت بعض العروض الشفهية للعودة إلى التدريب في مصر".
يذكر أن أعلن الأهلي في أكتوبر 2015 التعاقد مع بيزيرو لتولي مسئولية تدريب الفريق خلفًا لفتحي مبروك، وشن مشجعين للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي حملة اعتراض كبيرة على قرار تعيينه.
وفي 18 يناير 2016، تقدم بيسيرو بطلب فسخ تعاقده بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي قوبل بالترحيب من إدارة الأهلي ، حيث قاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وتعرض لخسارتين، ليجمع الفريق 26 نقطة .
وذهب بيسيرو بعد الأهلي بورتو البرتغالي الذي لم يبقي معه إلا شهور قليلة كمدير فني، ومن بعده وفي عام 2016، تولي منصب المدير الفني لسبرتينج براجا.
مدرب الأهلي السابق عن صالح جمعة: " لو فايق مفيش لاعب زيه"
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